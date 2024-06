Barella, giorno di festa: papà per la quarta volta!

Giorno di festa per Nicolò Barella che, dopo aver già festeggiato la vittoria del ventesimo scudetto con l’Inter, è diventato papà per la quarta volta. Ad annunciarlo la moglie, Federica Schievenin.

E QUATTRO – Dopo la nascita di tre bimbe, Nicolò Barella è diventato oggi papà per la quarta volta. Giorno di festa per lui e per la moglie, Federica Schievenin, che ha dato la lieta notizia attraverso il suo profilo Instagram ufficiale. Nel pomeriggio di oggi è infatti nato il quartogenito Romeo. Sicuramente un’altra notizia per cui gioire, in una giornata che ha visto anche la conferma della convocazione da parte di Luciano Spalletti per EURO 2024.