Zaffaroni: «Verona via da San Siro a testa alta contro l’Inter!»

Marco Zaffaroni torna a parlare di Inter-Verona persa 1-0 a San Siro contro i nerazzurri. Il tecnico attraverso il sito ufficiale del club si dice comunque soddisfatto per la prestazione della sua squadra.

NONOSTANTE LA SCONFITTA – Zaffaroni elogia la prestazione del Verona in campo a San Siro contro l’Inter: «Usciamo a testa alta nonostante la sconfitta. Abbiamo giocato una bella partita, facendo quello che avevamo preparato. Abbiamo impedito di giocare a una squadra di grandissimo livello come l’Inter, siamo stati aggressivi in tutte le zone del campo e quindi, da questo punto di vista, abbiamo fatto un’ottima gara. Forse potevamo fare un po’ meglio in fase di possesso palla e negli ultimi trenta metri, in fase di finalizzazione, nell’ultimo passaggio o nel cross. Considerando che abbiamo giocato a San Siro, contro l’Inter, abbiamo creato tante potenziali azioni di questo tipo e probabilmente non le abbiamo sfruttate al meglio e quindi vuol dire che qui dobbiamo migliorare».

Fonte: hellasverona.it