Giuliani: «Supercoppa Italiana, allenatori avrebbero fatto a meno del lungo viaggio»

Fulvio Giuliani ospite in collegamento video di Sky Sport, ha espresso la sua opinione riguardo la sfida tra Inter e Milan di Supercoppa Italiana in programma mercoledì 18 gennaio.

IN MEZZO AL CAMPIONATO – Il giornalista Fulvio Giuliani su Sky ha parlato così della sfida di Supercoppa Italiana in Arabia Saudita facendo riferimento alla lotta scudetto: «Io credo che i due allenatori (Stefano Pioli e Simone Inzaghi, ndr) in questo momento tutto volessero tranne che imbarcarsi su un aereo nel pieno di questa situazione delicatissima in campionato. Giocare una partita che se la vinci ha un senso soprattutto se il resto va male, perché puoi sbandierare il trofeo. Se invece ti va male, subito ha il dividendo negativo. Poi per carità, magari la settimana prossima sulle ali dell’entusiasmo sbancano in campionato e le altre si fermano. Però certi incroci sono tossici».