Vagnati: «Errore doppio, arbitro e VAR. Ecco cosa mi ha detto Guida»

Davide Vagnati, direttore tecnico del Torino, commenta con grande rammarico l’errore dell’arbitro Guida contro l’Inter. Ecco le sue parole ai microfoni de “La Domenica Sportiva”.

RAMMARICO – Il commento di Davide Vagnati, direttore tecnico del Torino, è pacato ma deciso, dopo l’errore dell’arbitro Marco Guida in Torino-Inter. Ecco le sue parole: «È la prima volta che veniamo a parlare come società, nonostante qualche disavventura. Ma stasera è un doppio errore, nella valutazione iniziale dell’arbitro, e anche il VAR non ha salvato un errore evidente in diretta. Tra primo e secondo tempo ho fatto una domanda al direttore di gara, che ha detto di non essere stato richiamato, quindi non era rigore. È l’ennesima situazione in cui ci troviamo a commentare un errore. Stasera è talmente evidente che c’è rammarico. Un rigore così oggettivo, a non darlo, ci toglie tanto. Non voglio fare crociate particolari, voglio solo commentare questa cosa. Mi lascia senza parole: rivedendola mille volte, questo calcio clamoroso a Belotti che può tirare in porta.. c’è un rigore sacrosanto che ci poteva portare sul 2-0. Senza nulla togliere all’Inter che ha fatto una partita importante, Berisha è stato bravissimo. Non voglio rimarcare che non abbiamo ricevuto rigori, voglio parlare solo di questa sera: una roba così evidente, non dare un rigore del genere non è bello. Campionato falsato? Non voglio dire che cosa poteva succedere, voglio parlare oggettivamente: era rigore, devi fischiare rigore. Poi magari lo para, ma è rigore e bisogna fischiarlo».