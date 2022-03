Juric: «Create tante occasioni, partita giusta. Rigore? Non ho spiegazioni»

Conferenza stampa per Juric al termine di Torino-Inter. Il tecnico ha analizzato l’episodio del rigore, e l’andamento della gara

NO SPIEGAZIONI – Juric analizza Torino-Inter e parla a proposito dell’episodio del rigore: «Rigore non dato? Non ho spiegazioni, nessuno le ha. La partita è stata impostata molto bene, nel primo tempo abbiamo subito solo quelle due punizioni dove è stato bravo Berisha. Abbiamo fatto la partita giusta, creando occasioni. Rigore? Andando sul 2-0 è diverso. Nel secondo tempo c’è stato un momento di calo fisico, anche per l’influenza, poi ci siamo ripresi creando qualcosa ma subendo qualcosa. Dovevamo gestirla meglio, questo è sicuro».