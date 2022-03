Saccani: «Guida, errore grave. Niente VAR? Nessuna spiegazione»

L’ex arbitro Massimiliano Saccani giudica negativamente la prestazione di Marco Guida, arbitro di Torino-Inter. Ecco il giudizio dagli studi de “La Domenica Sportiva”.

ERRORE GRAVE – Massimiliano Saccani non ha alcun dubbio: l’errore di Marco Guida, che in Torino-Inter nega un rigore ai granata, è molto grave. Ecco il giudizio dell’ex arbitro: «Prestazione macchiata da questa situazione. Guida veniva da un periodo molto buono, ma stasera la sua prestazione porta una macchia abbastanza grande. Errore grave, da condividere tra arbitro e VAR. L’arbitro è ben posizionato, è possibile che sia ingannato dal pallone che cambia direzione. Nessun check al VAR? Non ho trovato una spiegazione logica. Una situazione così, dal punto di vista dinamico, prevede che sia calcio di rigore. È un errore molto grave, che cambia una partita».