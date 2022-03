Juric: «Inter dominata nel primo tempo. Inspiegabile il rigore non dato»

Ivan Juric ha parlato ai microfoni di Dazn nel post Torino-Inter, gara pareggiata dai nerazzurri per 1-1. L’allenatore granata ha analizzato il match e il rigore non dato alla sua squadra

GARA E VARIANTE TATTICA − Juric analizza il match e la prestazione di Pobega: : «Primo tempo giocato molto bene, è stato Berisha due volte ma abbiamo dominato. Nella ripresa, abbiamo sofferto un po’ calando anche per colpa dell’influenza settimanale. Poi ci siamo ripresi ma alla fine abbiamo preso gol, com’è successo molte volte quest’anno. Pobega trequartista? Dall’inizio ci mancava un po’ il giocatore che ci lega i reparti. Praet lega meno, Pobega non è nella sua posizione ma sta facendo bene. Lo abbiamo provato in allenamento e continueremo a farlo».

MIGLIORARE − La squadra, secondo Juric, deve ancora crescere: «Abbiamo fatto due errori nel ripartire, perdendo poi palla invece di tenerla. L’abbiamo pagato cara. Lukic ha trovato la sua posizione in campo, sta facendo un grande campionato. Ci sono molti margini dove i ragazzi possono crescere. Lo step è quello, stiamo sbagliando tanti passaggi, c’è qualche passo in avanti. Ma se vogliamo crescere è li dove bisogna migliorare».

RIGORE − Sull’episodio Ranocchia-Belotti, non ha dubbi Juric: «Siamo lontani anni luce dalle altre per mercato e organizzazione. Abbiamo regalato punti quest’anno, da questa alla Lazio. Sbagliate piccole cose che ci hanno allontanato dalle squadre di vetta. Rigore? Ennesimo episodio. Questo qua è completamente inspiegabile, ha parlato giustamente il direttore. Era rigore netto e non si è capito perché non è stato fischiato. Era una partita dominata che se andavamo sul 2-0 si poteva mettere in modo diverso».