Marchegiani: «Inter, col Torino partita difficile! Squadra ha un merito»

Luca Marchegiani, ospite negli studi di Sky Calcio club, ha commentato il pareggio dell’Inter contro il Torino. L’ex estremo difensore trova un pregio alla prestazione dei nerazzurri

MOMENTO – Luca Marchegiani analizza la prestazione dell‘Inter contro il Torino: «Inter? Un conto è il momento, che certamente è negativo: due vinte nelle ultime 8. La partita di stasera era difficile, alla fine i nerazzurri hanno avuto il merito di riuscire a limitare i danni. I granata ti fanno giocare male, per 65′ hanno corso come i forsennati. I nerazzurri non sono riusciti a muovere la palla, ha avuto le occasioni per indirizzarla diversamente. Rigore non dato al Torino? Non riesco a capirne il motivo».