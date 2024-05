Zhang, due opzioni per l’Inter. Poco al momento della verità – CdS

Steven Zhang si trova ad un bivio, ha due opzioni per tenere momentaneamente l’Inter. Manca pochissimo al momento della verità, spiega il Corriere dello Sport.

VERITÀ – Solo due settimane alla scadenza del prestito dato da Oaktree a Steven Zhang. Il presidente dell’Inter è ad un bivio e ha due opzioni per tenere il club. La prima è l’accordo da chiudere con Pimco, attraverso cui avrebbe 400 milioni per pagare Oaktree con un nuovo prestito da saldare poi nei prossimi tre anni. Il tasso di interesse in tal caso aumenterebbe al 12% o più, ma soprattutto Pimco avrebbe la possibilità di rilevare una quota azionaria del club, non per forza di maggioranza. Perciò la via è comunque quella della cessione dell’Inter, anche ad un altro soggetto. La seconda opzione è prolungare il prestito con Oaktree per un altro anno. Il fondo non si vuole prendere carico dei nerazzurri e darebbe questa chance con una promessa: trovare il futuro acquirente dell’Inter. La prossima settimana potrebbe essere già decisiva per il futuro dei meneghini, che comunque attendono notizie che dovrebbero essere positive.

fonte: Corriere dello Sport – Pietro Guadagno