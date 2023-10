Schmidt: «Inter-Benfica, no alla vendetta! Non preoccupato»

Per Schmidt Inter-Benfica di domani non sarà una vendetta, dopo i quarti di finale della scorsa stagione sempre in Champions League. Ecco le sue parole in conferenza stampa.

CONFERENZA SCHMIDT – Questa la conferenza stampa di Roger Schmidt alla vigilia di Inter-Benfica.

Di nuovo contro a pochi mesi di distanza.

L’Inter continua da dove ha finito la scorsa stagione, è stata finalista e ha sfiorato la vittoria. Non ha perso tanti giocatori chiave dalla scorsa stagione, ha lo stesso allenatore e lo stesso tipo di gioco. È una sfida affrontare l’Inter, ma lo era anche l’anno scorso. Vediamo se sarà possibile vincere, non è passato molto tempo da quando siamo venuti qui. Sappiamo che sarà difficile, ma in questi momenti crediamo in noi stessi. Abbiamo la nostra esperienza, le nostre partite internazionali e daremo il massimo per mostrare il nostro tipo di calcio e approccio, lottando per i tre punti domani: questo è il nostro obiettivo.

Cosa teme dell’Inter e di quale reparto è preoccupato?

Non sono preoccupato, rispettiamo l’avversario e in particolare squadre come l’Inter. È una squadra completa, che può giocare un certo tipo di calcio: sa attaccare e difendere, ha giocatori di esperienza e tante opzioni in panchina. L’ha anche dimostrato nell’ultima partita. Dobbiamo essere pronti a tutto, non ha un solo stile di gioco così come non ce l’abbiamo noi. Dobbiamo influenzare la partita nella maniera migliore possibile: è quello che abbiamo in testa domani, avere un buon approccio tattico alla gara per giocare il nostro miglior calcio.

Fra le due è più cambiata l’Inter o il Benfica?

Non so. Abbiamo dei nuovi giocatori in rosa, ma anche l’Inter. Il principale cambio è davanti: hanno perso Lukaku e Dzeko, ma è arrivato Thuram che mi sembra un ottimo acquisto perché si integra molto bene con Lautaro Martinez. Dall’altra parte ho visto giocatori molto simili, con esterni molto offensivi come Dumfries e Dimarco. Fanno in modo di impedire agli avversari di creare grandi occasioni.

Schmidt, perché non ha convocato Joao Victor?

Non farò commenti su questo oggi.

Com’è Lautaro Martinez visto da fuori?

Sabato è stato fenomenale per venticinque minuti, ha dimostrato le sue qualità e la sua intelligenza nel trovare il momento giusto per colpire. È bravissimo a finalizzare, è un top player e l’Inter lo cerca e trova spesso.

Il Benfica può ripetere il percorso europeo della scorsa stagione?

Era partita meglio per noi, vincendo in casa. Adesso è più difficile, domani non è decisiva ma stiamo pensando a questi novanta minuti e alla singola partita. Domani sarà un’opportunità per sistemare una situazione comunque difficile.

Possibile vedere il Benfica senza Cabral e Musa?

Qualsiasi opzione è possibile. Abbiamo spesso giocato con un centravanti, l’anno scorso c’era Gonçalo Ramos che ora è andato via. Adesso abbiamo più opzioni, Musa ha fatto molto bene e crediamo in lui. Domani vedremo chi giocherà, ma saranno importanti anche i giocatori in panchina perché ci servono energie fresche a gara in corso.

Per Schmidt e il Benfica questa partita può essere una vendetta?

No. Credo che l’Inter abbia meritato la promozione alle semifinali, è stata una bella partita e ci abbiamo provato fin dal nostro stadio. Hanno meritato di andare avanti e raggiungere la finale, ora è una nuova situazione e un’altra stagione.