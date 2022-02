Scamacca avvisa pre Inter-Sassuolo: «Il mio gol più bello? A San Siro!»

In Inter-Sassuolo di domani ci sarà Scamacca al centro dell’attacco neroverde, come anticipato da Dionisi stamattina in conferenza stampa (vedi articolo). Il centravanti, peraltro obiettivo di mercato nerazzurro, ha parlato al canale ufficiale YouTube della Lega Serie A.

TENTA IL BIS – Il Sassuolo ha già giocato al Meazza lo scorso 28 novembre, battendo 1-3 il Milan (vedi highlights). Alla vigilia di Inter-Sassuolo ricorda quel precedente Gianluca Scamacca, che segnò: «Il gol per me più bello, in tutti i sensi, è stato quello a San Siro. Giocavo contro il Milan, San Siro pieno: non mi sarei manco mai sognato di fare un gol del genere in una partita così. Volevo tirare così: o finiva in tribuna o finiva così. Il paragone con Zlatan Ibrahimovic è un motivo d’orgoglio, perché è un campione. Un attaccante penso fra i più forti che ci siano tuttora».