Firmino, infortunio dopo l’Inter: a rischio il ritorno a Liverpool?

Firmino non era a disposizione di Klopp per Liverpool-Norwich City di questo pomeriggio (vedi articolo). L’autore del primo gol contro l’Inter mercoledì è rimasto fuori per infortunio: rischia il ritorno?

ASSENZA AGGIUNTIVA – Il Liverpool già doveva rinunciare a Diogo Jota (vedi articolo), ma per il 3-1 contro il Norwich City non c’era nemmeno Roberto Firmino. Un’assenza a sorpresa, visto che il brasiliano aveva sostituito proprio il portoghese mercoledì contro l’Inter, segnando il primo dei due gol dei Reds. La motivazione ufficiale è un infortunio muscolare, anche se la società inglese non ha spiegato di che tipo. Jurgen Klopp, in conferenza stampa, ha liquidato la questione in poche parole: «Firmino ha un problema muscolare, non sappiamo di che tipo. Ma dovrebbe tenerlo fuori per un po’». Questo fa sì che in vista di Liverpool-Inter, in programma martedì 8 marzo alle 21, Firmino sia quantomeno in dubbio.