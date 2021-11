VIDEO – Milan-Sassuolo 1-3, Serie A: gol e highlights della partita

Milan-Sassuolo, match della quattordicesima giornata di Serie A 2021-2022, si è concluso con il risultato di 1-3: questo il video con i gol e gli highlights della partita giocata allo Stadio Giuseppe Meazza di Milano.



IL GRANDE CROLLO – Milan-Sassuolo 1-3 nella quattordicesima giornata di Serie A. Il Milan perde la seconda partita di fila in campionato e dopo Firenze cade anche in casa, con l’Inter ora a -1. Stefano Pioli ha rinnovato il contratto in settimana e ritrova con largo anticipo Mike Maignan, di nuovo titolare. Al 21′ angolo battuto corto, cross di Theo Hernandez sul primo palo e di testa Alessio Romagnoli anticipa Gianluca Scamacca per l’1-0. L’attaccante del Sassuolo ci mette però tre minuti a riscattarsi, con una magia: destro dai venticinque metri potentissimo all’incrocio, imparabile. Ci prende gusto il Sassuolo e al 33′ ha già capovolto il risultato: su corner da destra salvataggio sulla linea, Scamacca raccoglie e Maignan para addosso a Simon Kjaer che fa un involontario autogol. Un errore di Franck Kessié in uscita regala palla al limite a Maxime Lopez, tocco per Domenico Berardi che in dribbling mette a sedere Romagnoli e col destro piazza sotto le gambe di Maignan, clamoroso 1-3 al 66′. Decimo gol al Milan per l’attaccante del Sassuolo, fenomenale quando becca i rossoneri. Romagnoli a un quarto d’ora dalla fine stende Grégoire Defrel che sarebbe andato in porta: rosso diretto, inevitabile. Il Sassuolo non vinceva da un mese, contro la Juventus, ed è un risultato roboante.

Video con gli highlights di Milan-Sassuolo dal canale ufficiale YouTube della Lega Serie A.