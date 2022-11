Salihamidzic: «Bayern Monaco-Inter partita divertente! Bene in un girone difficile»

Hasan Salihamidzic, ex giocatore oggi dirigente del Bayern Monaco, ha elogiato la prestazione della sua squadra sottolineando soprattutto la difficoltà del girone di UEFA Champions League appena superato dall’Inter.

GIRONE DIFFICILE – Salihamidzic analizza in breve la partita vinta dal Bayern Monaco contro l’Inter sottolineando la difficoltà del girone: «È bello quando i ragazzi giocano come hanno fatto oggi, è stata una partita divertente da guardare. La prestazione è stata davvero eccellente di partita in partita. Abbiamo fatto molto bene in un girone molto difficile».