Rabiot: «Juventus-Inter per lo Scudetto? Vedremo cosa succede»

Adrien Rabiot ha realizzato un’intervista con Alessandro Matri su Dazn a pochi giorni dalla partita con l’Inter. Le sue parole sul derby d’Italia.

MATCH – Adrien Rabiot abbassa le aspettative: «Juventus-Inter decisiva per lo scudetto? Diciamo che lo scudetto è una cosa a parte, ma Allegri ha la mentalità vincente perché ogni giorno e ogni partita ci dice che dobbiamo arrivare all’allenamento per crescere e per migliorare. Io voglio sempre vincere, poi per lo Scudetto vedremo cosa succede. La mentalità di vincere ogni partita lo fa diventare un grande allenatore. Un vantaggio non giocare le coppe? Io sono abituato a giocare ogni tre giorni sempre. Secondo me è difficile perché quando hai una settimana i giorni dopo la gara stacchi un po’ e può essere difficile ritrovare la concentrazione. Se giochi ogni tre giorni non hai il tempo, devi stare sempre concentrato. Se la domenica fai un brutto risultato non riesci a pensarci, arriva subito l’altro match».