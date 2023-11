Inter, scelte obbligate in difesa con la Juventus. Test di affidabilità

Simone Inzaghi non può che inserire dal primo minuto contro la Juventus i giocatori che gli sono rimasti in difesa. L’Inter arriva a Torino con qualche problema di troppo.

PROBLEMI – Alessandro Bastoni è tornato dalla sosta per le Nazionali già da un po’, non per riposare però. Il giocatore dell’Inter si è infortunato, precisamente una lesione al polpaccio destro che lo terrà fuori sicuramente tutta la prossima settimana. Assieme all’italiano è già fuori da tempo anche Benjamin Pavard. Il francese si è fatto male contro l’Atalanta, anche gravemente, e tornerà verso fine dicembre a riassaporare l’erba di San Siro. Simone Inzaghi arriva perciò alla partita con la Juventus con i difensori contati. Sono solo quattro i giocatori disponibili: Stefan de Vrij, Matteo Darmian, Francesco Acerbi e Yann Bisseck. I primi tre hanno giocato con le rispettive Nazionali, i due ex Lazio addirittura 180 minuti. L’esterno adattato ha riposato contro l’Ucraina e torna in fiducia dopo il gol segnato alla Macedonia del Nord. L’unico certo di non partire dal primo minuto a Torino è Bisseck, che invece aspetta la trasferta di Lisbona per avere un numero maggiore di minuti. La responsabilità del clean sheet della prossima domenica è affidata al trio Darmian-de Vrij-Acerbi.