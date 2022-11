Nagelsmann prima dell’Inter: «Un obbligo! Champions League sogno»

Nagelsmann stasera sfiderà l’Inter di Inzaghi con un Bayern Monaco un po’ rivisitato ma comunque estremamente competitivo (vedi articolo). Il tecnico tedesco ai microfoni di Sky Sport parla del sogno chiamato Champions League

SOGNO – Julian Nagelsmann sa che allenando il Bayern Monaco gli obiettivi non possono limitarsi solo alle competizioni nazionali. L’allenatore tedesco, prima di sfidare l’Inter, parla del sogno più grande: «Abbiamo il grande obiettivo di vincere la Bundesliga per l’undicesima volta consecutiva. Ma vincere la Champions League sarebbe un sogno per tutti noi, per me in modo particolare».