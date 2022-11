VIDEO – Inter, nel tempio del Bayern Monaco parte il conto alla rovescia!

L’Inter alle 21 affronta il Bayern Monaco all’Allianz Arena, uno degli stadi più belli e affascinanti d’Europa. Sia i nerazzurri che i bavaresi sono già qualificati agli ottavi e dunque per entrambi gli allenatori sarà un’occasione per fare delle rotazioni (vedi articolo). Intanto in Baviera parte il conto alla rovescia

COUNTDOWN – L’Inter di Simone Inzaghi si è conquistata il privilegio di poter affrontare il Bayern Monaco all’Allianz Arena senza tensione avendo già raggiunto gli ottavi di Champions League. Il tecnico nerazzurro ne approfitta per schierare qualche volto ‘nuovo’, ovvero chi finora ha trovato meno spazio come Kristjan Asllani e Robin Gosens per esempio. Intanto nel tempio del club bavarese è partito il conto alla rovescia verso il fischio d’inizio.

“Inizia il countdown per Bayern-Inter”, scrive l’Inter.