Condò: «Inter ha fatto la vera impresa: una può pareggiare! Due momenti»

L’Inter scende in campo alle 21 all’Allianz Arena contro il Bayern Monaco (QUI le ultime) senza tensione perché già qualificata agli ottavi, proprio come i bavaresi che però hanno chiuso al primo posto. Secondo Paolo Condò, proprio la squadra di Inzaghi ha fatto la vera impresa italiana. Di seguito il suo intervento a Sky Sport

IMPRESA – L’Inter di Simone Inzaghi può permettersi di scendere in campo contro il Bayern Monaco senza tensione. Secondo Paolo Condò, la squadra nerazzurra ha fatto la vera impresa: «Quella dell’Inter è stata la vera grande impresa delle squadre italiane, che se il Napoli chiuderà come penso al primo posto del Girone la pareggerà: ci saranno queste due grande imprese. Questa è una partita passerella che dovrà dire all’Inter quanto è cresciuta rispetto alla prima partita del girone, in cui l’Inter venne distrutta. Da lì in poi l’Inter ha costruito questo splendido cammino europeo e questo è un esame per dire ‘vedremo se farete ancora i gradassi’. Anche perché il Bayern può fare bottino pieno ma in campionato ha fatto 4 pareggi».

DUE MOMENTI ANTI CRISI – Condò spiega poi come Inzaghi è riuscito a ritrovare la retta via: «Inzaghi è uscito dalla crisi prima con i confronti tra i giocatori, perché da lì la squadra si è stretta e si è unita, non si sono più visti i famosi ‘vaffa’ in campo. Quando è stato superato quel problema, poi c’è stata la doppia impresa con il Barcellona. Penso soprattutto alla seconda partita perché la prima fu una partita soprattutto difensiva vinta con una ripartenza e un colpo di Calhanoglu. Quello mostrato al Camp Nou è stato grandissimo calcio, rispondere colpo su colpo al Barcellona. Conosco molto bene quello stadio e ho apprezzato lo spessore di quella serata. Quello è stato il capolavoro dell’Inter».