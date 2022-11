Bayern Monaco-Inter, Lautaro Martinez dal 1′ con diffida! Chance per due

Bayern Monaco-Inter è la sfida in programma alle 21 all’Allianz Arena, valevole per la sesta e ultima giornata della fase a gironi di Champions League. Inzaghi ne approfitta per schierare chi finora è stato poco utilizzato (vedi focus) ad eccezione di Lautaro Martinez. Di seguito le ultime di Andrea Paventi su Sky Sport

SENZA PATEMI – La vigilia di Bayern Monaco-Inter è stata tranquilla e serena in casa nerazzurra essendosi già qualificata agli ottavi di Champions League, spiega Andrea Paventi: «È stata una vigilia tranquilla nel senso che la squadra ha preparato la gara senza pressione e senza patemi, potendosela giocare contro un Bayern Monaco fortissimo pur con le cosiddette seconde linee, Nagelsmann schiererà tanti giovani interessanti».

VOLTI NUOVI – Paventi fa poi il punto sull’Inter che schiererà Inzaghi, pensando ovviamente anche al prossimo impegno di campionato con la Juventus: «Inzaghi farà qualche cambio, qualcuno scenderà in campo, penso a Lautaro Martinez che vuole giocare per continuare a fare la differenza. L’argentino è diffidato quindi dovrà gestirsi a livello emotivo. Per il resto sarà un’occasione per vedere Asllani e Gosens. Quindi questa è l’occasione dell’Inter di stasera, volti nuovi ma squadra competitiva».