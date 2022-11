Bayern Monaco-Inter, le scelte di Nagelsmann fra assenze e turnover – Sky

Bayern Monaco-Inter andrà in scena questa sera alle 21. Nagelsmann, tecnico dei bavaresi, deve fare i conti con tante assenze ma opta massiccio turnover. Le ultime sulla possibile formazione da Sky Sport

SCELTE – Bayern Monaco ed Inter scenderanno in campo questa sera alle 21. Nagelsmann deve fare i conti con tante assenze( fuori Sané, Neuer, De Ligt e Lucas Hernandez) ma in vista della sfida dell’Allianz Arena, vista la qualificazione ed il primo posto nel girone già ottenuti, effettuerà un massiccio turnover. In attacco spazio a Choupo Moting, dietro di lui un terzetto formato da Gnabry a sinistra, Coman a destra e Gravenberch in posizione di trequartista. Davanti alla difesa l’inamovibile Kimmich in coppia con Sabitzer. In difesa, di fronte ad Ulreich, ci saranno Upamecano e Pavard al centro con Mazraoui a destra e Davies a sinistra.