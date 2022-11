Zampini: «Bonolis? Parli dell’Inter e non di arbitri! Alimenta veleno come…»

Zampini ha qualcosa da ridire su Bonolis e su alcune dichiarazioni fatte dal conduttore televisivo in merito all’Inter. Di seguito le parole del giornalista, intervenuto in collegamento radiofonico su “Tutti Convocati”.

VELENO – Massimo Zampini non è d’accordo su alcune dichiarazioni espresse da un famoso tifoso dell’Inter. In collegamento nella trasmissione radiofonica “Tutti Convocati”, il giornalista afferma: «Paolo Bonolis sa essere divertente. Ieri mi è piaciuto sentirlo parlare della grande squadra che tifa (vedi articolo), dovrebbe farlo più spesso invece di discutere sugli arbitri. Sarebbe bello sentirlo parlare del suo amore per l’Inter e non di altre cose del passato che alimentano veleno, come fa di solito. Anche Massimo Moratti lo ha fatto nei giorni scorsi». Zampini conclude il suo intervento sulle frequenze di Radio 24 manifestando disappunto anche nei riguardi dell’ex presidente dell’Inter, dopo le parole recentemente rilasciate da quest’ultimo.