Milinkovic-Savic: “Lazio-Inter, punto guadagnato. Vidal si Ã¨ buttato!”

Milinkovic-Savic: “Lazio-Inter, punto guadagnato. Vidal si è buttato!”

Sergej Milinkovic-Savic Lazio-Cagliari

Milinkovic-Savic, autore del gol del pareggio dei bianco-celesti, dopo Lazio-Inter terminata con il punteggio di 1-1 – con due espulsioni – (vedi articolo), ai microfoni di “DAZN” ha detto la sua riguardo l’atteggiamento della squadra e l’espulsione di Ciro Immobile.

“PUNTO GUADAGNATO” – Milinkovic-Savic dopo Lazio-Inter terminata 1-1 grazie a una sua rete, parla dell’atteggiamento della sua squadra: «Nel primo tempo non abbiamo giocato bene, poi nello spogliatoio abbiamo parlato e abbiamo detto che così non possiamo giocare. Ho segnato ma non conta, l’importante è che siamo entrati meglio nel secondo tempo e abbiamo conquistato un punto. Ci ha aiutato il gol a giocare senza pressione, era quello il problema nel primo tempo».

ESPULSIONE IMMOBILE – Milinkovic-Savic dice la sua riguardo l’espulsione del compagno di squadra: «Non credo che Ciro (Immobile, ndr) gli ha dato una botta così grande, poi vediamo. Vidal si è buttato bene e abbiamo preso un rosso».

SOSTA E POI CHAMPIONS – : «Sosta? Menomale, siamo motivati per la UEFA Champions League. Siamo contenti che giochiamo in Champions dopo tutti questi anni».