Benevento, ritorno alla vittoria dopo l’Inter. Bene anche il Parma

Filippo Inzaghi Benevento

Oltre a Inter-Lazio (vedi articolo), nel pomeriggio di Serie A si sono giocate anche Benevento-Bologna e Parma-Verona. Vittoria per i campani dopo la sconfitta cotnro i nerazzurri, bene anche gli emiliani.

RITORNO ALLA VITTORIA – Dopo il 2-5 rimediato mercoledì contro l’Inter, il Benevento torna alla vittoria con l’1-0 ai danni del Bologna in casa. A decidere la partita ci pensa Gianluca Lapadula, in gol al 66′.

PRIMI TRE PUNTI – Prima vittoria in campionato per il Parma di Fabio Liverani, che vince per 1-0 allo Stadio Ennio Tardini contro il Verona. Il match si decide subito, al primo minuto, grazie alla rete di Jasmin Kurtic.