Pagelle Lazio-Inter: Lautaro Martinez gol, Vidal fuoco. Perisic dorme

Pagelle Lazio-Inter: Antonio Conte punta nuovamente su un preziosissimo Arturo Vidal a centrocampo (qui le formazioni ufficiali). Lautaro Martinez timbra ancora il cartellino con un gran gol. Ivan Perisic perde Milinkovic-Savic in occasione del gol. Ecco tutti i voti

HANDANOVIC 6,5: Un grande intervento nel primo tempo, forse poteva fare di più nell’1-1. Non molto sicuro.

SKRINIAR 6,5: Sfrutta il fisico in fase difensiva e imposta senza paura. Sembra più a suo agio nella difesa a tre.

– D’AMBROSIO 6: Non sbaglia in impostazione, ma non dà guizzi decisivi.

DE VRIJ 6,5: Copre ogni buco centrale con fisicità e intelligenza. Tanto lavoro oscuro, ma non rischia nulla.

BASTONI 6: Ogni tanto soffre Lazzari nell’uno contro uno, poi prende le misure. Bravo in impostazione.

