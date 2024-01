Mazzarri: «Non mi aspettavo Inter così in forma! Dare tutto»

È la vigilia della finale di Supercoppa Italiana. Mazzarri, a margine della conferenza stampa odierna, ha parlato così in vista della partita a SportMediaset.

FIDUCIA – Queste le parole di Mazzarri: «Modulo? Quello lo vedremo, la cosa importante è esser riusciti a lavorare su due tre moduli. I ragazzi ora cominciano ad assimilare quello che abbiamo proposto. Di partita in partita o a gara in corso possiamo cambiare atteggiamento. Chiavi per limitare l’Inter? Vederli così, con tutti campioni ed in fiducia con tutti che giocano a memoria non me l’aspettavo in una forma così strepitosa. La Lazio è una signora squadra ed i nerazzurri hanno fatto una partita pazzesca. Quindi affrontiamo una squadra di campioni con 22 titolari, forse di più, in un momento di fiducia. Questo la dice lunga sull’impegno di domani. Ma noi siamo fiduciosi, anche noi abbiamo fatto bene e abbiamo ritrovato fiducia dopo la partita con la Fiorentina. Sarà una bella partita. Inter ingiocabile? Intanto vediamo domani, all’andata abbiamo creato di più di loro e sono stati cinici. Vediamo domani, ogni partita ha storia a sé. Scendiamo per fare la migliore partita per il Napoli. Noi sappiamo cosa ci diciamo negli spogliatoi, si cerca di fare il meglio e di cercare le migliori soluzioni tattiche. Daremo il massimo per 95 minuti per i nostri tifosi sperando che il risultato sia figlio della prestazione. Nel calcio moderno bisogna dividere la partita in tre fasi: assatanati quando la palla hanno gli altri, quando abbiamo la palla dobbiamo essere tranquilli e poi in transizione far male quando gli altri attaccano. Supercoppa? L’ho detto ai ragazzi, queste sono partite che un professionista ne fa 3 o 4. Sono occasioni che vanno sfruttate, dobbiamo dare tutto. Sfruttiamo l’occasione per rimanere nella storia».