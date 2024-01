Bastoni mette l’asterisco a Inzaghi: la probabile formazione in Napoli-Inter

Bastoni fa scattare l’allarme probabile formazione di Inzaghi in vista di Napoli-Inter. La Finalissima di Supercoppa Italiana rischia di perdere in anticipo uno dei possibili protagonisti. A Riad seguiranno almeno ventiquattr’ore di attente riflessioni sulla doppia scelta da prendere

PROBABILE FORMAZIONE – La vigilia di Napoli-Inter è scossa dalle condizioni di Alessandro Bastoni, che è in (forte?) dubbio. Il difensore azzurro lamenta un affaticamento muscolare all’adduttore. Per questo Bastoni si è allenato solo parzialmente in gruppo, completando la seduta con un lavoro differenziato. Le sue condizioni verranno valutate nell’ultimo allenamento che precede la Finalissima di Supercoppa Italiana a Riad (Arabia Saudita). Un allarme che Simone Inzaghi spera possa rientrare ma nel frattempo è necessario pensare a un correttivo. La prima alternativa in vista di Napoli-Inter si chiama Stefan de Vrij, che può tornare titolare al centro della difesa facendo scalare Francesco Acerbi nel ruolo di braccetto sinistro. Una soluzione già vista brillantemente in Napoli-Inter di Serie A ma con un’altra modifica rispetto alla formazione disegnata da Inzaghi per la Supercoppa Italiana. Il dubbio Bastoni crea un altro ballottaggio, quello sulla fascia destra: Denzel Dumfries riuscirà a riprendersi il suo posto a discapito di Matteo Darmian come nello 0-3 di Napoli? Inutile rischiare Bastoni ma anche rinunciare a Darmian potrebbe essere un rischio a questo punto. Di seguito la probabile formazione di Inzaghi per Napoli-Inter in Supercoppa Italiana, in attesa degli ultimissimi aggiornamenti da Riad.

Napoli-Inter: la probabile formazione di Inzaghi

INTER (3-5-2): 1 Sommer; 28 Pavard, 6 de Vrij, 15 Acerbi; 36 Darmian, 23 Barella, 20 Calhanoglu, 22 Mkhitaryan, 32 F. Dimarco; 9 M. Thuram, 10 Lautaro Martinez ©.