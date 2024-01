Monza, altro ko dopo l’Inter! Zurkowski regala 3 punti all’Empoli

Empoli-Monza è terminata con il punteggio di 3-0. Altra sconfitta per la squadra di Palladino dopo l’1-5 subito dall’Inter. Primo successo per i toscani, ora guidati da Davide Nicola

VITTORIA – Esordio con vittoria per Nicola sulla panchina dell’Empoli con i toscani che vincono nettamente sul Monza per 3-0. Assoluto protagonista di giornata Zurkowski, autore di una tripletta, la prima in Serie A: il polacco apre le marcature al 13′ con un bel destro al volo dalla distanza che non lascia scampo a Sorrentino. Il raddoppio dei padroni di casa arriva nel finale di primo tempo: al 38′ Zurkowski in tap-in segna la rete del 2-0. La rete che fissa il risultato e vale la tripletta del polacco arriva al 73′: un altro gol da opportunista, a sfruttare una respinta di Caldirola su tiro di Shpendi. Tre punti d’oro per i toscani che vanno a -2 dal Cagliari penultimo. Altro tonfo per il Monza che dopo i 5 gol subiti dall‘Inter ne prende tre dall’Empoli, peggior attacco della Serie A.