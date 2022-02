Klopp: «Sono eccitato per la partita, Inter avversario che rispettiamo!»

Klopp ha parlato ai microfoni di Prime Video prima del fischio d’inizio di Inter-Liverpool, sfida valevole per l’andata degli ottavi di Champions League. Di seguito le sue dichiarazioni

RISPETTO – Jurgen Klopp parla così ai microfoni di Prime Video prima di Inter-Liverpool: «Sono molto eccitato per la partita, ho molto rispetto per l’Inter che è cambiata tantissimo rispetto all’anno scorso. Sono pronto per la sfida. Una squadra piena di ottimi giocatori, soprattutto in attacco e che noi rispettiamo tanto. Ha un ottimo possesso che dà a noi la possibilità di pressare e rubare palla, cosa che ci piace fare. Sono molto contento di essere qui. Diogo Jota? La prima volta che l’ho visto giocare al Southampton mi è subito piaciuto e ho immaginato che in una squadra che crea tanto come il Liverpool potesse essere un successo. E’ un giocatore estremamente furbo ed intelligente, sono contento che giochi per noi».