Ambrosini: «Liverpool favorito per blasone, ma Inter cresciuta! Van Dijk…»

L’Inter ospita il Liverpool stasera a San Siro nell’andata degli ottavi di Champions League (vedi formazioni). Ambrosini, commentatore per Prime Video, è convinto che i nerazzurri abbiano le armi per far male agli inglesi

OCCASIONI DA SFRUTTARE – L’Inter sfida il Liverpool nell’andata degli ottavi di Champions League. Secondo Massimo Ambrosini i Reds sono favoriti ma i nerazzurri hanno le armi per far male: «Non puoi non considerare il Liverpool favorito per blasone e caratura, poi non lo è nettamente perché l’Inter è cresciuta in consapevolezza e forza. Le armi per far male a questo Liverpool ce li ha ma sarà dura. Van Dijk, da tutti riconosciuto come un difensore straordinario, ogni tanto qualcosa può concedere perché non lo trovi sempre al massimo a livello di concentrazione. L’Inter dovrà ottimizzare le occasioni che tra oggi e Liverpool la squadra di Jurgen Klopp sicuramente concederà. Lautaro Martinez dal 1′? Stasera il Toro deve rispondere. Arturo Vidal? In queste partite contano gli attributi e l’abitudine a giocare certe partite. Quest’anno ha dimostrato maggior continuità, ha meritato questa occasione».