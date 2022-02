Materazzi: «Inter, ci sono opportunità! Un’inglese ci dia la spinta come nel 2010»

Per Materazzi Inter-Liverpool di stasera non è una sfida dal pronostico scontato. L’ex difensore, ospite del prepartita di Inter TV, dà la carica per poter fare un risultato a sorpresa come lui col Chelsea nel 2010.

LA VOCE DI CHI HA VINTO – Marco Materazzi c’era nel Triplete e in Inter-Liverpool di stasera farà il tifo: «Noi tifosi questa sera soffriremo, ma abbiamo delle opportunità. Tutti dicono che sarà dura ma lo sarà anche per loro, noi avremo le nostre armi. L’Inter nel girone ha trovato le difficoltà di una squadra nuova, che ha cambiato allenatore e modo di giocare. Prima si sfruttava più il contropiede con Romelu Lukaku, ora c’è uno che gioca più per la squadra (Edin Dzeko, ndr). Io dico sia più da Champions League, però sarà il campo a dire quale sarà la potenzialità».

LA STORIA – Materazzi ricorda il Triplete: «Più che il Barcellona ha deciso il Chelsea, un’altra squadra inglese. La incontrammo a Pasadena, non giocammo un’ottima partita perché erano veramente forti. Io pensai che non potevamo mai batterli, poi li buttammo fuori e da lì iniziò la corsa. Mi auguro che un’inglese, come allora, ci dia la spinta per arrivare dove nessuno pensa. Il rammarico è avere la capienza al 50%, perché San Siro pieno fa la differenza. Speriamo che i trentottomila avranno la possibilità di dare una spinta ai ragazzi».