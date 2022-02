Vidal: «Inter-Liverpool? La partita più importante da quando sono qui»

Arturo Vidal ha parlato ai microfoni di Prime Video nel prepartita di Inter-Liverpool, andata degli ottavi di finale di Champions League. Il cileno non ha dubbi sul peso della gara

PARTITA PIÙ IMPORTANTE − Vidal non ha dubbi sull’incontro: «Sono le mie partite, d’accordo con Jurgen Klopp che sa tanto di calcio ed è uno dei migliori. Ho giocato tante gare di Champions League, per me è la partita più importante degli ultimi due anni. Punto debole Liverpool? Speriamo di si, noi dobbiamo fare la partita perfetta per andare a Liverpool con un buon risultato».