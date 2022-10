Inzaghi: «Squadra conosce importanza match. Asllani? Giochi come sa»

A pochi minuti dal fischio d’inizio di Inter-Roma Simone Inzaghi ha parlato ai microfoni di DAZN. Di seguito le sue dichiarazioni

CONCENTRATA – Queste le parole di Inzaghi: «Siamo stati gli ultimi due giorni insieme, i ragazzi si sono allenati bene. La squadra è concentrata e la squadra sa l’importanza della gara. Asllani? Un ragazzo che lavora bene, ha ottime qualità. Non deve preoccuparsi e fare la partita che sa e che ha preparato da quanto è tornato dalla nazionale. Cambi in difesa? Chiaramente sappiamo delle caratteristiche della Roma, una squadra completa che non è solo contropiede. Sarà una partita avvincente, speriamo di vincerla noi».