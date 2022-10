Di Biagio: «Inter-Roma delicata, una rischia di più! Dzeko fa sempre bene»

L’Inter si gioca tantissimo contro la Roma a San Siro. Inzaghi sa di avere un solo risultato a disposizione e punta su Asllani dal 1′ e la coppia Dzeko-Lautaro Martinez per fare bottino pieno (vedi formazioni ufficiali). Gigi Di Biagio, ai microfoni di DAZN, vede più rischi per la squadra nerazzurra in caso di sconfitta

PARTITA DELICATA – L’Inter si gioca tantissimo con la Roma di José Mourinho dopo la sconfitta contro l’Udinese preceduta da quelle con Lazio e Milan. Gigi Di Biagio spiega come mai rischiano più i nerazzurri: «È normale che è una partita molto delicata ma il problema è che per le aspettative iniziali forse è l’Inter quella che rischia di più. Perdendo si allontanerebbe dalla vetta. La Roma, anche se ha ambizioni elevate, forse punta a qualcosa di diverso. La Roma non vince con le grandi? È evidente che non basta fare punti con le squadre di media e bassa classifica, bisogna fare punti anche con le grandi. È normale che se vuole fare uno scatto in più la squadra di Mourinho deve fare qualcosa di grande con le grandi. Dybala falso nueve (vedi articolo)? Se è una scelta tecnica, come sembra, Mourinho ha preferito dare pochi punti di riferimento. La lettura principale probabilmente è questa. Asllani come Pirlo al Milan? Secondo me sì perché questo per me è il suo ruolo. È intelligente, ha tecnica, ha corsa: può fare tutto. L’Inter, oltre a subire di più, fa anche meno gol. Come sta impattando Dzeko? Da professionista e grande giocatore, ogni volta che è stato messo in campo ha fatto bene. Lautaro Martinez fa dei movimenti che pochi fanno, poi se non fai gol non va bene perché il gol per l’attaccante fa la differenza. Al di là delle prestazioni lui ha bisogno del gol».