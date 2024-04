Antonello, la sua partita Scudetto: «Milan-Inter rimarrà per sempre»

Alessandro Antonello ha individuato la sua partita preferita della stagione dell’Inter su InterTV ed è scelta che verrà condivisa forse da tutti i tifosi nerazzurri.

PARTITA SCUDETTO – Alessandro Antonello descrive il momento: «Una cosa incredibile questa. Il calore dei tifosi è alto, ma vedere questo che sta accadendo dalle 14 è una cosa unica che ripaga di tutto il lavoro delle componenti aziendali. Una cosa unica che rimarrà nella memoria per tanti anni. Colgo l’occasione per ricordare che all’Inter lavorano più di 220 persone, non si vedono e sono dietro le quinte. Ringrazio tutti loro, ci auguriamo che riescano a gioire anche loro di questi risultati sportivi. Guardate la festa qui in Piazza Duomo. La forza della società è stata quella di avere compiti chiari di tutte le componenti con l’obiettivo di portare i ragazzi al successo. L’area Corporate e Sportiva hanno lavorato in sintonia per raggiungere risultati dentro e fuori dal campo. Partita simbolo? Ho un ricordo fresco, forse l’ultimo derby appena vinto. Abbiamo colto un successo sportivo incredibile. In una sola partita abbiamo vinto campionato, seconda stella e derby. Me lo porterò per sempre, anche i tifosi penso. Quella è la partita. Inter è famiglia, i risultati si raggiungono con grande determinazione. Tanta voglia di lavorare insieme per un obiettivo comune, sono stati anni lunghi. Un percorso costruito nel tempo, man mano abbiamo rinforzato le fondamenta di questo club. Abbiamo aggiunto mattone dopo mattone tutto ciò che ci ha portato a tali risultati. La svolta è arrivata con la qualificazione in Champions League a Roma all’ultimo minuto con Spalletti. Lì è partito il ciclo e siamo tornati nelle grandi competizioni europee».