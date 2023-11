Inzaghi: «Salisburgo insidioso. Ora tutti attaccanti a disposizione»

Simone Inzaghi ha commentato, alla vigilia del match contro il Salisburgo, le insidie che presenta la sfida in Austria. Ritorna anche Arnautovic in vista di tanti impegni per l’Inter.

SALISBURGO – Per la partita di domani contro il Salisburgo, mister Inzaghi ha parlato così a Sport Mediaset sull’impegno che attende l’Inter: «Sappiamo già dalla gara di andata le difficoltà a cui andiamo in contro domani contro il Salisburgo. A loro favore, stavolta, c’è anche uno stadio pieno che li supporterà. Sappiamo che è un fattore importante, soprattutto in Champions League».

CALENDARIO – Inoltre, Simone Inzaghi ha espresso il suo parere sull’inizio di stagione dell’Inter e gli impegni in vista per i nerazzurri: «Abbiamo tante gare difficili in trasferta che ci aspettano dopo la sosta. Stiamo facendo un buon percorso sia in Champions League che in Serie A. Bisogna mantenere la concentrazione sempre alta e fare attenzione. Le difficoltà sono molte quando si gioca ogni 3 giorni. Fortunatamente abbiamo tutti gli attaccanti a disposizione, con il rientro di Arnautovic in gruppo».