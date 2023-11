Salisburgo, lo stato di forma in vista dell’Inter: lenta ripresa

Manca sempre meno alla quarta giornata della fase a gironi di UEFA Champions League, con l’Inter che domani affronterà il Salisburgo alla Red Bull Arena. Andiamo ad analizzare come la squadra del tecnico Gerhard Struber arriva alla sfida, con una ripresa negli ultimi risultati.

STATO DI FORMA – Inter e Salisburgo si preparano ad affrontarsi in quella che è una sfida valida per la quarta giornata della fase a gironi della UEFA Champions League. Gli austriaci arrivano dalla vittoria per 0-2 in trasferta contro il WSG Tirol, che prosegue la striscia positiva che ha visto i biancorossi conquistare il passaggio del turno in Coppa d’Austria ai rigori (dopo l’1-1 contro l’Hartberg) e la vittoria per 3-0 contro l’Altach. Una ripresa nelle ultime tre partite per la squadra del tecnico Gerhard Struber, che prima di allora arrivava dalla doppia sconfitta in campionato contro il LASK Linz (0-1) e proprio in Europa all’andata contro l’Inter (2-1). Una ripresa da tenere in considerazione, vista l’importanza da dentro-o-fuori per la partita di domani.