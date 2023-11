Arnautovic: «Inter venuta qua per vincere! Tanta voglia di campo»

Arnautovic ha parlato alla vigilia del match tra Salisburgo e Inter, quarta giornata di Champions League. Il centravanti determinato.

TANTA VOGLIA − A Sport Mediaset, Marko Arnautovic ha parlato alla vigilia di Salisburgo-Inter: «Ho tanta voglia di campo, è stato un momento difficile per me. Stare sei settimane fuori non è facile, non penso al passato ma al futuro per aiutare la squadra. Noi siamo qua per aiutare i compagni, non per la garra. Siamo una squadra e vogliamo giocare tutti bene. L’atmosfera c’è perché è una partita di Champions, ma ci fa solo bene. Siamo venuti qua per vincere la partita».