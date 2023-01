Inzaghi promette: «All’Inter per continuare a vincere. Super-orgoglioso!»

Simone Inzaghi è estremamente soddisfatto del lavoro svolto questa sera dalla sua Inter, che torna in Italia con un netto 0-3 nel derby contro il Milan e in Supercoppa Italiana. Il tecnico nerazzurro su Sportmediaset è tornato ad analizzare la partita giocata a senso unico.

CONTINUARE A VINCERE – Simone Inzaghi vince ancora con l’Inter e questa sera lo ha fatto contro il Milan in Supercoppa Italiana. Il tecnico nerazzurro è tornato ad analizzare la partita: «Giusto che stasera festeggiamo poi da domani penseremo alle prossime partite. Mi fa enormemente piacere, devo ringraziare la società, le nostre famiglie e i ragazzi che erano qui l’anno scorso che hanno permesso di arrivare fin qui, e i nostri tifosi che sono arrivati fin qui. Siamo abituati a questo tipo di serate, oggi c’era qualcosa in più perché si trattava di una finale con derby e l’Inter aveva perso due volte, volevo cambiare questo trend. Bravissimi i ragazzi ad aver giocato questa partita. Sono super-orgoglioso dei miei ragazzi perché abbiamo fatto cose incredibili e continueremo a farli. Abbiamo fatto una partita aggressiva, abbiamo spinto e ce la siamo giocata nel modo migliore. Un migliore in campo? Dico dal primo all’ultimo, dopo una serata 0-3 in un derby mi sembrerebbe inopportuno fare un migliore in campo. I ragazzi si meritavano questo, io e il mio staff siamo qui per vincere trofei in una società importante come l’Inter. Non ascoltiamo le critiche, però stasera è giusto godersi questo momento».