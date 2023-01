Darmian: «Inter, questa voglia ci deve contraddistinguere! Molto felici»

Darmian ancora titolare e vince da ex nella Supercoppa Italiana contro il Milan. Queste le sue dichiarazioni a Inter TV nel post partita.

IL COMMENTO DELL’EX – Matteo Darmian molto contento dopo Milan-Inter: «Siamo veramente felici, quando si porta un trofeo a casa. Un derby vinto in questa maniera è un qualcosa di unico. Sappiamo le nostre qualità però dobbiamo scendere in campo come fatto stasera e in questo inizio di 2023. In campionato siamo un po’ dietro, però questa voglia ci deve contraddistinguere. Vincere aiuta a vincere, ci godiamo la serata ma da domani testa alla prossima».