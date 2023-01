Inzaghi: «La coppa la portiamo a Milano dai tifosi! Solo Inter»

Inzaghi è il Re della Supercoppa Italiana, bissando il successo di un anno fa contro la Juventus. Dopo aver dominato il derby l’allenatore vincente, a Inter TV, manifesta tutta la sua soddisfazione (seppur con poca voce).

IL COMMENTO DEL TECNICO – Simone Inzaghi raggiante dopo Milan-Inter: «Solo Inter? Assolutamente sì! Merito dei ragazzi, hanno avuto un grandissimo atteggiamento dall’inizio alla fine. Come è giusto che sia ce la godiamo stasera e la portiamo a Milano dai nostri tifosi, poi da domani pensiamo alla prossima. Record in Supercoppa Italiana? Grande felicità a livello personale ma soprattutto di squadra. Abbiamo fatto una grandissima gara, da chi è partito titolare a chi è entrato a chi purtroppo non è potuto entrare. Il primo obiettivo erano gli ottavi di Champions League e la Supercoppa Italiana, ci siamo riusciti. Adesso c’è il campionato, poi i quarti di Coppa Italia. Questi ragazzi sono strepitosi, abbiamo letto la statistica che il Milan aveva vinto due volte su due in finale con l’Inter e ci siamo preparati».