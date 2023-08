Inzaghi: «Sarà una partita insidiosa ma l’Inter è ben preparata!»

Nel pre-partita di Cagliari-Inter Simone Inzaghi è stato intercettato da Dazn. Queste le dichiarazioni dell’allenatore nerazzurro sulla sfida.

PARTECIPAZIONE – Sta per iniziare la seconda sfida di campionato dell’Inter. Prima del match contro il Cagliari Simone Inzaghi parla su Dazn: «Ci siamo preparati bene. Questa è stata una settimana più lunga del solito avendo giocato sabato e ora di lunedì. La squadra ha lavorato bene e sappiamo le difficoltà della gara. Il Cagliari è una squadra allenata molto bene e con ottimi giocatori. Sappiamo che sarà una partita con delle insidie e difficoltà. Ai gol devono partecipare tutti gli attaccanti, i quinti e le mezze ali. Thuram ha lavorato bene per essere pronto. Arnautovic darà mano a gara in corso. Non sarà una partita semplice ma l’abbiamo preparata bene. Frattesi sta lavorando bene come tutti gli altri. Stiamo sistemando diverse cose nella squadra. Oggi abbiamo fuori Acerbi e Sanchez però siamo molto concentrati per la partita di stasera».