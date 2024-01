Inzaghi: «Inter bravi tutti! Soddisfatto. Errore Barella, ma sta migliorando»

Inzaghi dopo Napoli-Inter terminata 0-1 con lo straordinario trionfo dei nerazzurri in finale di Supercoppa Italiana, in un’intervista su Mediaset si è detto soddisfatto per l’incredibile risultato.

TANTI COMPLIMENTI – Simone Inzaghi così dopo la vittoria della Supercoppa Italiana: «Innanzitutto mi complimento con il Napoli perché hanno fatto una grande partita e una volta rimasti in 10 hanno difeso molto bene, chiaramente puoi perdere una finale al 90′ e dispiace, però per quanta riguarda i miei mi complimento anche con loro. Abbiamo giocato una semifinale tre giorni fa, era tutto nuovo per tutti. Abbiamo pagato qualcosa a livello di stanchezza, però siamo stati concentrati difendendo bene Sommer. Nel primo tempo potevamo già passare in vantaggio con l’occasione di Dimarco e nel secondo tempo potevamo segnare prima, ma il Napoli era organizzato. Io Re di Coppe? Sono soddisfatto, ma soprattutto per i miei ragazzi e per la società che in questi tre anni non ci ha mai fatto mancare nulla. Un merito particolare ai nostri tifosi che sono venuti qui. Volevamo condividere con loro questa vittoria, la coppa sotto la curva è anche per ringraziarli».

ERRORE – Inzaghi riconosce l’errore del centrocampista italiano per le troppe lamentele: «Barella stasera ha sbagliato, sta lavorando su se stesso, ma sta migliorando su questo. In quel fallo vede la palla andar via però c’è un arbitro che prende le decisioni. In quel momento ci ha penalizzato, ci sta lavorando, però è molto migliorando. Assist di Pavard? Io ringrazio anche chi è subentrato, come Sanchez aspetta fino alla fine per allargare per Pavard e poi il velo di Frattesi».

IL RICORDO – Inzaghi conclude ricordando la grande leggenda scomparsa in serata: «È stato un fulmine a ciel sereno perché l’abbiamo saputo nello spogliatoio. Ho avuto la fortuna di conoscerlo, oltre ad essere un gran campione era una grande persona. Colgo l’occasione per le condoglianze ai suoi familiari».