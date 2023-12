Inzaghi: «Avute ottime risposte anche col Bologna. Una promessa»

Inzaghi parla nel post partita di Inter-Lecce, match della diciassettesima giornata di Serie A. Ecco come l’allenatore si è espresso a Inter TV.

IL COMMENTO DEL TECNICO – L’analisi di Inter-Lecce da parte di Simone Inzaghi: «I ragazzi sono stati bravissimi. Partita che abbiamo preparato in due giorni e mezzo, con grande serietà. Sapevamo che il Lecce poteva creare pericoli, non siamo riusciti a sbloccarla prima ma poi l’abbiamo fatto. Nel secondo tempo abbiamo sofferto il giusto venti minuti, poi dopo il raddoppio abbiamo gestito la gara. Il gol di Yann Bisseck? Se lo merita per come sta lavorando. Ma al di là di Yann, che sta facendo benissimo, è tutta quanta la squadra. Abbiamo dimostrato nelle prime diciassette giornate di campionato che abbiamo dovuto cambiare la linea ma non è cambiata la storia: i ragazzi sono sempre stati concentrati. Sto avendo ottime risposte, le ho avute anche mercoledì che avevamo fatto un’ottima gara senza essere premiati dal risultato. Avevo detto alla squadra di continuare così».

DATA CONTINUITÀ – L’Inter vince e si conferma a +4 sulla Juventus. Inzaghi è soddisfatto: «Siamo rimasti molto concentrati, perché dopo i 120′ di mercoledì non era semplice. Però i ragazzi in campo non sono stati frenetici, sono sempre stati concentrati su quello che dovevamo fare e siamo rimasti sul nostro percorso. Una promessa per il 2024? Un grandissimo impegno, come abbiamo messo sempre. Chiaramente giocare in questo stadio, davanti a questi tifosi, ci riempie tantissimo di orgoglio e dobbiamo dimostrarlo in campo. Non siamo ancora a metà del nostro cammino, che sappiamo essere lungo e difficile, però ci faremo trovare pronti. Ora due giorni di riposo, l’avevo promesso ai ragazzi ed è giusto che festeggino il Natale con le loro famiglie».