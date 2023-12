Inzaghi: «Tre punti fondamentali ma non scontati. Bravi ragazzi!»

Simone Inzaghi commenta a 360 gradi la partita vinta dalla sua Inter contro il Lecce in campionato. Le sue parole su Dazn.

COMMENTO – Inzaghi così a caldo: «Sono stati bravi i ragazzi dopo 120 minuti contro una squadra allenata molto bene, con giocatori di ripartenza. Abbiamo fatto un ottimo primo tempo, non riuscivamo a sbloccarla. Nella ripresa nei primi venti minuti il Lecce è salito, abbiamo controllato bene e una volta trovato il secondo gol abbiamo gestito molto meglio. Volevamo i tre punti, fondamentali ma non scontati. Le rotazioni erano limitate, sono molto soddisfatto. Mancato il gol agli attaccanti, ma hanno lavorato bene. Sanchez ha recuperato ieri, sono contento di ciò che hanno fatto loro e gli altri. Augusto e Darmian avevano fatto 120 minuti, non avendo sostituti oggi hanno giocato tutto il tempo e lo hanno fatto molto bene. Sapevamo che il Lecce è aggressivo sul portatore di palla, sapevamo che avremmo trovato i nostri attaccanti contro i due centrali. Le due mezzali si sono inserite tanto, avevano riposato mercoledì e si è visto. Non hanno fatto gol gli attaccanti ma è come se avessero segnato, hanno fatto un grande lavoro. Arnautovic è stato bravissimo, deve stare sereno e continuare così. Abbiamo apprezzato il suo lavoro, anche la società, i tifosi e soprattutto i suoi compagni. Bisseck? Il 13 luglio Marotta, Ausilio e Baccin lo hanno preso, io non lo conoscevo. Continuava a lavorare sempre meglio, lo ha fatto in silenzio e si sta meritando tutto. Pavard poteva giocare, ma era giusto confermare il compagno. Non deve abbassare la guardia. Per quello che creiamo avremmo dovuto sbloccarla molto prima»