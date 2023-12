Inter-Lecce 2-0, Natale a +4: Arnautovic delizioso! Barella ringrazia

Termina con il punteggio di 2-0 Inter-Lecce, sfida valevole per la diciassettesima giornata del campionato di Serie A. Ecco quanto successo a San Siro dopo il primo tempo terminato 1-0.

SECONDO TEMPO – Natale sempre più da capolista per l’Inter, che archivia anche la pratica Lecce a San Siro e torna a +4 sulla Juventus. Nella ripresa è però il Lecce a tornare in campo più motivato, con un forcing che porta anche a un rigore assurdo concesso da Marcenaro e poi tolto dal VAR, quando Carlos Augusto ribatte con la schiena un tiro da fuori. La prima occasione della ripresa per i nerazzurri arriva al 67′, con Darmian che viene servito da Bastoni dopo una cavalcata pazzesca, ma è bravo Falcone a replicare alla sua conclusione. Il gol della tranquillità arriva al 78′, quando un assist di tacco delizioso di Arnautovic libera Barella da solo davanti a Falcone, il numero 23 lo mette a terra e poi appoggia il 2-0 in rete. Poco dopo, al minuto 82, arriva anche il rosso per Banda che protesta platealmente e ripetutamente, con Marcenaro che lo manda sotto la doccia in anticipo. Nel finale assalto alla porta di Falcone, che risponde prima a Pavard e poi ad Asllani con due parate fantastiche. Risposta netta e chiara dopo la Coppa Italia, con l’Inter che passerà questo Natale a +4.

INTER-LECCE 2-0

Bisseck al 43′, Barella al 78′