Inzaghi: «Ampi margini di miglioramento. Pazza Inter? Mi sto divertendo»

Simone Inzaghi ha parlato a Sky Sport in vista della gara di domani tra Shakhtar Donetsk e Inter dopo la conferenza stampa di oggi (vedi articolo). Il tecnico si è soffermato sul lavoro fatto in questo inizio di stagione e sulla sfida di sabato pareggiata con l’Atalanta.

INIZIO STAGIONALE – Simone Inzaghi ha parlato in questo modo di questo inizio di stagione dell’Inter, anche a livello di gioco e di numeri: «Abbiamo ampi margini, siamo il miglior attacco in questo momento in Serie A. Potremmo concedere meno, ma in questo momento giochiamo così. Avremmo voluto fare addirittura di più di quanto fa, ma sono già molto soddisfatto dei ragazzi. Vedo che vorrebbero di più e da allenatore mi fa molto piacere tutto questo»

DIVERTIMENTO – Inzaghi ha poi analizzato il pareggio dello scorso sabato a San Siro contro l’Atalanta: «Pazza Inter? Per adesso mi sto divertendo molto a veder giocare la mia squadra. Sabato avremmo voluto vincere e lo avremmo meritato, ma al netto di tutto abbiamo trovato un avversario di assoluto valore che è venuto a San Siro a giocarsi la partita. Sia noi che l’Atalanta dobbiamo accettare il pareggio»