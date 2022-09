Inzaghi: «Abbiamo sofferto tutti insieme! Handanovic? Partita abituale»

Simone Inzaghi ha parlato ai microfoni di Dazn nel post partita di Inter-Torino. Il tecnico è apparso soddisfatto dopo la vittoria al novantesimo grazie alla rete di Brozovic. Così su Handanovic

CI VOLEVA − Inzaghi contento per il successo: «Vittoria importantissima e voluta da squadra contro un avversario forte difficile da affrontare. Abbiamo sofferto tutti insieme, la nostra curva è stata con noi fino alla fine. Mi è piacito come hanno lottato e combattuto. Esultanza? Volevo la vittoria. L’Inter ha sempre l’obbligo di vincere. Purtroppo due giorni fa abbiamo incontrato una squadra tra le migliori al mondo ma bellissima risposta oggi dai miei giocatori. Le vittorie danno autostima, abbiamo 12 punti ma stiamo crescendo come singoli e squadra. Serve crescere soprattutto come squadra. Lautaro Martinez? Bravo come tutti gli altri. Nella ripresa li abbiamo serviti meglio, ho preferito tenere in campo Lauti ma anche Dzeko ha giocato bene».

SCELTE − Inzaghi si è espresso sulla gara e sul dualismo in porta: «Un po’ contratti all’inizio soprattutto per il modo di giocare del Torino che era sempre uomo contro uomo. Abbiamo parlato a fine primo tempo, bisognava portare la palla agli attaccanti nel modo migliore possibile. Abbiamo voluto la vittoria con tutte le nostre forze. Dualismo? Onana forte, mi ha dimostrato di esserlo tanto. Handanovic è il nostro titolare, sta facendo bene. Di volta in volta li valuterò. Come cambio i giocatori ci sarà quest’alternanza in porta. Handanovic ha fatto una prestazione abituale ma tutti i 5 cambi hanno fatto bene. Calendario? Noi e Napoli non fortunatissimi».