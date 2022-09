Condò: «Inter, decisivi gli assenti col Bayern Monaco. Onana-Handanovic, patti chiari»

Analizzando la vittoria dell’Inter contro il Torino per 1-0, Paolo Condò – negli studi di Sky Sport – si è concentrato soprattutto sull’apporto dei giocatori rientrati dopo l’esclusione contro il Bayern Monaco in Champions League.

ASSENTI DECISIVI – Nella sua analisi, Paolo Condò ha voluto sottolineare come questa sera la ‘fortuna’ dell’Inter l’abbiano fatta gli esclusi in Champions League: «Le cose decisive della partita le hanno fatte due dei tre giocatori rimasti fuori contro il Bayern Monaco. Handanovic ha fatto delle grandi parate e Barella ha creato poi l’assist per Brozovic che ha portato al gol decisivo nel finale».

DUALISMO – Condò ha poi parlato del dualismo tra i due portieri dell’Inter e la gestione di Simone Inzaghi: «Se i patti sono chiari e la divisione si fa per competizioni, allora entrambi conoscono quali sono i loro confini e il dualismo può funzionare».