Inzaghi: «Difficile organizzare la partita! Brozovic? Importantissimo»

Inzaghi ritrova la fiducia dopo Inter-Torino 1-0, il ritorno alla vittoria dopo due sconfitte consecutive fra Serie A e Champions League. Ecco l’intervista dell’allenatore con Inter TV.

IL COMMENTO DEL TECNICO – Simone Inzaghi è sollevato dopo Inter-Torino: «Una partita difficile. In due giorni e mezzo, dopo mercoledì contro il Bayern Monaco, era difficile organizzarla però siamo stati bravi e compatti. La squadra ha sofferto tutta assieme, per un allenatore questa cosa fa piacere. Porta inviolata? Sì, sono stati bravi. Abbiamo lavorato di squadra come dobbiamo fare. È sempre la squadra al primo posto, che deve girare, e stasera abbiamo avuto una determinazione e una compattezza che volevamo a tutti i costi. Marcelo Brozovic? Ha fatto un gol importantissimo ma anche una prova di spessore. Sono molto soddisfatto, nel primo tempo probabilmente siamo stati un po’ contratti ma merito del Torino, che ha fatto una pressione molto forte».